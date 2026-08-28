В России наблюдается рост мошеннических схем с курьерами: граждане отдали мошенникам 7,3 млрд рублей

В России наблюдается рост мошеннических схем с курьерами: за 3 месяца украли 7,3 миллиарда рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России зафиксирован новый виток телефонного мошенничества: аферисты всё чаще используют курьеров для вывоза наличных у доверчивых граждан. Если раньше жертв просили перевести деньги на «безопасный счёт», то теперь преступники отправляют за сбережениями реальных людей. Как сообщает Т-Банк со ссылкой на данные Центробанка, такая схема стремительно набирает обороты.

Согласно статистике регулятора, во втором квартале 2026 года количество операций без согласия клиентов достигло 458,6 тысячи, а сумма украденного составила 7,3 миллиарда рублей. В Министерстве внутренних дел также отмечают, что число подобных преступлений с участием курьеров выросло на 40% за первое полугодие текущего года.

В банке рассказали, что жертвами новой схемы становятся не только граждане, спасающие свои накопления, но и сами доставщики. Преступники находят их через объявления о подработке в мессенджерах, предлагая перевозить документы или ценные пакеты. Человек выполняет заказ, забирает у пострадавшего сверток и отвозит его по адресу, чаще всего даже не подозревая о содержимом.

В Т-Банке подчеркнули, что в итоге страдают обе стороны: обманутый пенсионер теряет все сбережения, а ни о чём не ведающий курьер рискует получить реальный уголовный срок за соучастие. Доказать свою невиновность будет крайне сложно, ведь такие работники оформляются неофициально, без заключения трудового договора. Заработную плату им выплачивают наличными сразу после каждого выезда.

Также стало известно, что аферисты всё чаще пытаются войти в доверие к россиянам, используя личные факты из жизни жертвы или рассказы о мнимых общих друзьях.