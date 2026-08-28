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НовостиПолитика28 августа 2026 6:06

Лавров объяснил визиты директора ЦРУ и главы дипломатии Ватикана в РФ

Лавров объяснил визиты представителей ЦРУ и Ватикана в РФ желанием поговорить
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров объяснил визиты директора ЦРУ и главы дипломатии Ватикана в РФ

Лавров объяснил визиты директора ЦРУ и главы дипломатии Ватикана в РФ

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал одновременный визит в Москву главы дипломатии Ватикана Пола Ричарда Галлахера и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Отвечая на вопрос журналистов РБК, российский министр охарактеризовал ситуацию предельно лаконично. По его словам, за обоими визитами не стоит каких-то конспирологических сценариев — это всего лишь прагматичное стремление зарубежных коллег выйти на прямой контакт.

Лавров подчеркнул, что в обоих случаях ключевым мотивом стало банальное желание тех, кто прибыл в столицу России, «приехать и поговорить» с российской стороной лично.

"В обоих случаях стоит желание тех, кто к нам приезжал, приехать и поговорить", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Как писал сайт KP.RU, Лавров, комментируя визит главы ЦРУ в Москву, отметил, что спецслужбы России и США ведут работу в тишине.