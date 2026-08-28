Мирошник: российских пленных травят собаками в тайных тюрьмах на Украины. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Украинские вооруженные формирования применяют жестокие методы воздействия к пленным в тайных тюрьмах, включая натравливание специально обученных животных. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, подчеркнув, что масштаб насилия постоянно увеличивается.

«Там постоянное избиение, использование электрических стульев, медицинских препаратов, собак, признаки сексуального насилия. Это все, к сожалению, есть. Вот таких истязаний, к сожалению, появляется все больше и больше», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Мирошник также отметил безучастность западных спонсоров Украины, которые закрывают глаза на преступления и не стремятся инспектировать закрытые объекты.

«Страны, которые выделяют колоссальные деньги на их содержание, почему-то ограничиваются констатацией — да, где-то там что-то бывает, но не разбираются в деталях», — подчеркнул дипломат, обратив внимание на то, что союзники Киева не требуют предоставить доступ к транзитным тюрьмам.

Накануне омбудсмен по правам человека РФ Яна Лантратова рассказала, что на Украине есть пыточные подвалы для пленных.