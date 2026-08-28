«Для нас его больше не существует»: жених девушки, растерзанной медведем, пропал после её похорон

Жених не пришел на поминки девушки, растерзанной медведем на его глазах на Алтае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жених 29-летней Снежаны, погибшей от нападения медведя в Республике Алтай, не пришел на поминки и не выходил на связь с семьей погибшей со дня похорон. Об этом рассказал отец девушки в беседе с «КП-Новосибирск».

Трагедия произошла в ночь на 19 августа на турбазе в селе Артыбаш. Снежана и ее жених остановилась в палатке у реки Бия. Ночью на девушку напал медведь. От полученных травм Снежана погибла. По словам ее отца, жених не пытался помочь его дочери в момент нападения хищника и убежал.

Снежану похоронили 22 августа в Новосибирске. С ней пришли проститься родные, друзья и коллеги. Отец погибшей подчеркнул, что жених не появился на поминках и не попросил прощения.

«Для нас его больше не существует», — заключил он.

Из-за трагедии Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай ранее приняло решение выдать дополнительные лицензии на добычу медведя в Турочакском районе.