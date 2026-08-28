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НовостиОбщество28 августа 2026 6:30

«Для нас его больше не существует»: жених девушки, растерзанной медведем, пропал после её похорон

Жених не пришел на поминки девушки, растерзанной медведем на его глазах на Алтае
Мария СПИРИДОНОВА
Жених не пришел на поминки девушки, растерзанной медведем на его глазах на Алтае

Жених не пришел на поминки девушки, растерзанной медведем на его глазах на Алтае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жених 29-летней Снежаны, погибшей от нападения медведя в Республике Алтай, не пришел на поминки и не выходил на связь с семьей погибшей со дня похорон. Об этом рассказал отец девушки в беседе с «КП-Новосибирск».

Трагедия произошла в ночь на 19 августа на турбазе в селе Артыбаш. Снежана и ее жених остановилась в палатке у реки Бия. Ночью на девушку напал медведь. От полученных травм Снежана погибла. По словам ее отца, жених не пытался помочь его дочери в момент нападения хищника и убежал.

Снежану похоронили 22 августа в Новосибирске. С ней пришли проститься родные, друзья и коллеги. Отец погибшей подчеркнул, что жених не появился на поминках и не попросил прощения.

«Для нас его больше не существует», — заключил он.

Из-за трагедии Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай ранее приняло решение выдать дополнительные лицензии на добычу медведя в Турочакском районе.