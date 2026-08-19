Что случилось после убийства медведем туристки на Алтае: Власти приняли важное решение

Максимов: минприроды Горного Алтая выдало доплицензии на добычу медведя. Фото: IMAGO/Ralf Kistowski/GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Алтай приняли кардинальное решение после нападения медведя на туристку из Новосибирска. В ведомстве выдали дополнительные лицензии на добычу медведя. Об этом ТАСС сообщил сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

«К мониторингу передвижения диких животных привлечен центр БПЛА и охотинспекторов. Минприроды выдали дополнительные лицензии на добычу медведя», — сообщил он.

Ранее в селе Артыбаш медведь напал на палатку и утащил в лес 29-летнюю туристку. Там он объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась.

Позже выяснилось, что трагедия произошла на глазах у ее жениха. Но мужчина и местные жители ничем не смогли помочь погибшей.