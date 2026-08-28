Лавров: «Россия действует в дипломатии по-пацански и по-благородному» Фото: REUTERS.

Россия ведет дипломатические дела «по-благородному» и «по-пацански», опираясь на честное слово после рукопожатия. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК, комментируя договоренности по украинскому урегулированию.

По его словам, Москва не практикует подход, при котором кто-то «виснет у кого-то на руках» и навязчиво продвигает свою позицию. Наглядным примером министр назвал ситуацию вокруг Анкориджа, когда Москва и Вашингтон зафиксировали договоренности по инициативам президента США Дональда Трампа.

«Мы ударили по рукам. Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений... Мы привыкли делать дела, можно сказать по-благородному, можно сказать по-пацански», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что аналогичной линии поведения Москва придерживалась весной 2022 года во время переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Тогда российская сторона также согласилась с предложенными условиями практически без правок, подтвердив приверженность достигнутым договоренностям.

Как писал сайт KP.RU, в ходе интервью Лавров также заявил, что в Белом доме не отреагировали на слова европейских лидеров о «похоронах» Анкориджа.