Российская система ПВО уничтожила 512 украинских БПЛА за ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 27 на 28 августа российские военные отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали в общей сложности 512 дронов самолетного типа. Эти данные в утренней сводке предоставили в Министерстве обороны России.

Атака велась практически по всем направлениям. Беспилотники были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. Также дроны пытались атаковать объекты во Владимирской, Волгоградской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

Крупные группы БПЛА были замечены и в Московском регионе, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым. Несколько аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Днем ранее, с восьми утра до восьми вечера, силам ПВО удалось сбить 39 украинских дронов. Тогда беспилотники уничтожали не только над сушей, но и над Азовским морем.