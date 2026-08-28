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НовостиПолитика28 августа 2026 6:37

Российская система ПВО уничтожила 512 украинских БПЛА за ночь

Украинские дроны удалось сбить над несколькими регионами РФ и над Черным морем
Семен ЗИМИН
Российская система ПВО уничтожила 512 украинских БПЛА за ночь

Российская система ПВО уничтожила 512 украинских БПЛА за ночь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 27 на 28 августа российские военные отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали в общей сложности 512 дронов самолетного типа. Эти данные в утренней сводке предоставили в Министерстве обороны России.

Атака велась практически по всем направлениям. Беспилотники были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. Также дроны пытались атаковать объекты во Владимирской, Волгоградской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

Крупные группы БПЛА были замечены и в Московском регионе, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым. Несколько аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Днем ранее, с восьми утра до восьми вечера, силам ПВО удалось сбить 39 украинских дронов. Тогда беспилотники уничтожали не только над сушей, но и над Азовским морем.