Спасательная операция в Непале прервана: вода прибывает, люди бегут на возвышенности

Reuters: спасательные работы в Непале остановлены из-за разлива озера. Фото: Gopal Dahal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Непала приостановили спасательные работы в пострадавшем от наводнения районе Расува из-за угрозы выхода озера из берегов, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местных властей Нарендру Парияра. По данным агентства, вертолетные операции остановлены на 90 минут, местные жители в панике бегут на возвышенности.

Полиция Непала призвала спасателей и население немедленно переместиться в безопасные места и проявить бдительность.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа в высокогорном районе Расува, на границе с Тибетом. Потоки воды обрушились на населенные пункты Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи. Предположительно, причиной стихии стал обвал ледника в Гималаях. По последним данным, число жертв достигло 475. Без вести пропавшими числятся около 1 500 человек.

Ранее в МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от посещения районов Непала, затронутых разрушительным наводнением.