Житель Мелитополя осуждён на 24 года за госизмену и подготовку терактов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя Запорожской области к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчина признан виновным в государственной измене.

Как установило следствие, в 2022 году он вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами. По заданию кураторов перевозил взрывчатые вещества и электронные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также оборудовал схроны для их хранения.

При задержании сотрудники ФСБ изъяли у него более восьми килограммов взрывчатых веществ и два готовых взрывных устройства. Суд назначил максимальное наказание, предусмотренное за совершённые преступления.

Ранее KP.RU писал, что в ЛНР местного жителя приговорили к 18 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену. Мужчина в марте 2023 года начал собирать данные о дислокации российских военных, а после получения гражданства РФ продолжил передавать сведения украинским спецслужбам через телефон.