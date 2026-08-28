Песков: Путин встретится с Лукашенко 29 августа Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в субботу, 29 августа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В Москве у белорусского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить вопросы обеспечения безопасности, а также актуальные темы региональной и международной повестки.

За несколько дней до поездки Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным и Мишустиным и обсудить с ними вопросы российско-белорусского взаимодействия. По словам белорусского лидера, на уровень президентов планировалось вынести в том числе темы, которые не удастся согласовать на других уровнях.