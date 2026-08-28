Кабмин утвердил открытие автомобильного пункта пропуска на границе с Китаем Фото: REUTERS.

Правительство России дало старт работе обновленного автомобильного пункта пропуска «Краскино» в Приморье, который соединяет страну с Китаем. Соответствующее распоряжение было официально подписано и опубликовано. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

На территории этого пограничного перехода строители уже закончили возводить главные корпуса и все необходимые вспомогательные объекты для государственного контроля. Однако на первом этапе движение транспорта через границу будет осуществляться по временной схеме. Это сделано для того, чтобы не затягивать запуск важного для экономики маршрута.

В кабмине уточнили, что полная мощность терминала будет достигнута только в первом квартале 2027 года. К этому сроку пропускная способность пункта составит 750 машин в сутки. Для удобства водителей здесь оборудуют 16 полос, из которых большинство (10) отведено под фуры и грузовой транспорт.

Данное решение было подготовлено в строгом соответствии с законом о государственной границе Российской Федерации. Действующее законодательство позволяет открывать такие объекты до полного завершения всех строительных работ, но только на основании отдельного акта Правительства. Именно этот документ и был принят накануне.

Ранее послы двух стран Николай Ноздрев и У Цзянхао заявили, что двустороннее сотрудничество России и Китая достигло пика и развивается поступательно благодаря работе президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина.