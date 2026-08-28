Лавров: Россия извлекла уроки из ситуации с Украиной и расширением НАТО Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК заявил, что доверительные отношения Москвы и западных стран ушли в прошлое.

Отвечая на вопрос о традиционной вере россиян в людей «до последнего», глава ведомства констатировал, что в ситуации с Западом этот предел окончательно исчерпан. Поводом для такого шага стали систематическое игнорирование российских интересов безопасности, расширение НАТО на восток и разрушение всех ранее достигнутых договоренностей.

«Последнее уже наступило… Наши отношения с Западом уже никогда не будут такими, какими они были до февраля 2022 года», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, после старта специальной военной операции западные государства сделали окончательный выбор в пользу поддержки киевского режима и поставок ему все более разрушительных видов вооружений. По его словам, на фоне продолжающегося «вероломства и двуличия» со стороны бывших партнеров Россия полностью пересмотрела свои подходы к диалогу с западными странами.

Как писал сайт KP.RU, Лавров также заявил, что Россия не была равноправным партнером в G8, поскольку ее лишь держали «при себе» и часто ставили перед фактом решений.