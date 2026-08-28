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НовостиПолитика28 августа 2026 7:54

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперациивидео

Глава Минобороны поблагодарил Героев России за доблесть и мужество при выполнении боевых задач
Семен ЗИМИН
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

В Национальном центре управления обороной РФ состоялась торжественная церемония награждения. Министр обороны Андрей Белоусов лично вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и именное оружие. Высшей награды страны удостоились бойцы, проявившие исключительную храбрость в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Глава ведомства поздравил Героев России и поблагодарил их за верность присяге и безупречную службу. Он подчеркнул, что бойцы выполнили поставленные задачи, не жалея себя, и продемонстрировали высочайший профессионализм. Андрей Белоусов добавил, что полученные награды являются признанием огромного личного вклада этих военных в защиту суверенитета страны.

В ходе церемонии также официально подтвердили имена новых Героев России. За особые заслуги перед государством этого высокого звания удостоены командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис и командир 6-й мотострелковой дивизии Александр Картавкин.

Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» двум генералам и младшим офицерам

Министр обороны Андрей Белоусов вручил именное оружие российским военнослужащим, удостоенным звания Героя России