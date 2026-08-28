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НовостиПолитика28 августа 2026 8:08

Герой России Картавкин назвал ближайшую задачу российской армии

Герой России Картавкин заявил, что ближайшая задача ВС РФ — освободить всю ДНР
Анна АДАМАЙТЕС
Министр обороны Андрей Белоусов и генерал-майор Александр Картавкин

Министр обороны Андрей Белоусов и генерал-майор Александр Картавкин

Фото: скриншот видео.

Командир 6-й мотострелковой дивизии, Герой России генерал-майор Александр Картавкин заявил, что ближайшей задачей российских военнослужащих является освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом он сказал в видеообращении Минобороны РФ.

«Ближайшая наша задача — это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Наращиваем темпы наступления и к установленным срокам выполним все поставленные задачи», — заявил Картавкин.

Он также поблагодарил каждого военнослужащего соединения за вклад в выполнение задач и выразил уверенность в достижении победы. Отметим, что дивизия Картавкина участвовала в освобождении Константиновки в ДНР.

Ранее KP.RU писал, что Александр Картавкин был удостоен звания Героя России. Соответствующее решение было принято после освобождения Константиновки, где его соединение проявило мужество и героизм. Кроме того, звания Героя России за заслуги перед государством и народом удостоен командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.