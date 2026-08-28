Бросил, чтобы спастись: на леднике нашли рюкзак альпиниста, потерянный 63 года назад

Потрепанные документы, найденные в сумке, помогли полиции установить личность владельца. Фото: Государственное полицейское управление Тироля

Таяние льдов в австрийском Тироле вернуло из небытия историю полувековой давности: на поверхности ледника обнаружен рюкзак немецкого альпиниста, который он бросил, чтобы выжить в августе 1963 года. Сейчас счастливому обладателю находки уже 86 лет, и он до сих пор помнит тот драматичный день. Об этой истории пишет The Guardian.

В июле на леднике Зульцтальфернер, на высоте почти три тысячи метров, турист наткнулся на старое альпинистское снаряжение. Вместе с рюкзаком лежали ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка, которые, судя по виду, были изготовлены в середине прошлого века. Находка была немедленно передана в австрийскую полицию.

Стражи порядка сперва допускали, что вещи могли принадлежать погибшему, однако внутри папки с документами удалось разобрать имя владельца. Бумага сильно выцвела, но полицейские смогли найти мужчину, который живет в немецком регионе Регенсбург.

Сам альпинист пояснил, что потерял груз в 1963 году во время перехода по леднику в связке с товарищами. Когда он провалился в трещину, друзья удержали его на веревке, но для облегчения веса ему пришлось скинуть рюкзак в пропасть. Путешественника вытащили, а вещи тогда посчитали утерянными навечно.

Больше шести десятилетий они пролежали во льду и показались только сейчас из-за отступления ледника. Из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем хозяин не смог приехать за пропажей, поэтому рюкзак передали его сыну. Для семьи эта находка стала живым напоминанием о том, как тонка была грань между жизнью и смертью в том далеком походе.

Ранее в Швейцарии после таяния ледника нашли тела пропавших 34 года назад бельгийских альпинистов. Они были доставлены в Институт судебной медицины в Сьоне для идентификации.