США применили лазерное оружие для уничтожения дронов мексиканского наркокартеля

Американские военные впервые применили лазерное оружие для перехвата беспилотников мексиканского наркокартеля у границы с Мексикой. Фото: REUTERS.

Американские военные впервые применили лазерное оружие для перехвата беспилотников мексиканского наркокартеля у границы с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США. Для операции использовалась многоцелевая лазерная установка AMP-HEL.

Место проведения операции не раскрывается. Агентству также не удалось установить, были ли дроны сбиты над территорией США или Мексики. В Пентагоне пояснили, что сбитые беспилотники представляли физическую угрозу для американских военных и сотрудников пограничной службы.

Инциденту предшествовало событие, произошедшее в конце июня на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Тогда руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за демонстрацией лазерного и микроволнового оружия.