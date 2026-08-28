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НовостиВ мире28 августа 2026 8:15

США применили лазерное оружие для уничтожения дронов мексиканского наркокартеля

Американские военные сбили три беспилотника с помощью лазерного оружия у границы с Мексикой
Мария СПИРИДОНОВА
Американские военные впервые применили лазерное оружие для перехвата беспилотников мексиканского наркокартеля у границы с Мексикой.

Американские военные впервые применили лазерное оружие для перехвата беспилотников мексиканского наркокартеля у границы с Мексикой.

Фото: REUTERS.

Американские военные впервые применили лазерное оружие для перехвата беспилотников мексиканского наркокартеля у границы с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США. Для операции использовалась многоцелевая лазерная установка AMP-HEL.

Место проведения операции не раскрывается. Агентству также не удалось установить, были ли дроны сбиты над территорией США или Мексики. В Пентагоне пояснили, что сбитые беспилотники представляли физическую угрозу для американских военных и сотрудников пограничной службы.

Инциденту предшествовало событие, произошедшее в конце июня на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Тогда руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за демонстрацией лазерного и микроволнового оружия.