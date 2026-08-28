В Кремле объяснили, о каком именно «хорошем разговоре» с Путиным говорил Трамп

Песков: говоря о хорошем разговоре с Путиным, Трамп имел в виду прежние контакты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналисту Юнашеву, о каком именно «хорошем разговоре» с российским лидером Владимиром Путиным накануне сообщил Дональд Трамп.

Официальный представитель Кремля отметил, что никаких новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав государств в последнее время не было.

«Речь идёт о прежних контактах», – пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на территорию стран НАТО. По его словам, ранее он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как подчеркнул глава Белого дома, он не видит никаких оснований для беспокойства по данному вопросу. Трамп также не стал комментировать вопрос о том, передал ли какие-то сведения на эту тему директор ЦРУ Джон Рэтклифф, ранее посетивший Россию.