В ВС России рассказали, как боец «Центра» разоблачил ячейку ВСУ Фото: REUTERS.

Боец Вооруженных сил России с позывным «Грязный Фред», ранее служивший в украинской армии, выявил в ДНР ячейку противника. Об этом рассказал командир группировки войск «Центр» Василий Гробовой.

Военнослужащий под видом местного жителя обошел дома населенного пункта, непринужденно общаясь с гражданами. Такая тактика позволила без лишнего внимания вычислить подозрительных лиц и выйти на тайник. В ходе проверки подвала одного из домов силовики обнаружили крупный схрон с патронами и боеприпасами.

«Он пошел по домам конкретно общаться с местными жителями, и вот так разоблачили ячейку, в подвале которой оказался склад оружия, патронов, боеприпасов», — отметил Гробовой в беседе с РИА Новости.

Днем ранее, 27 августа, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нашли и поразили семь хранилищ с военным имуществом Вооруженных сил Украины в порту Одесса.