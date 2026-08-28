Мария Захарова одной фразой переполошила всю Британию: в Лондоне боятся и злятся. Фото: МИД РФ.

Предупреждение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес Великобритании вызвало тревогу и резкую реакцию в королевстве. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Издание обратило внимание на слова российского дипломата о возможных последствиях продолжения ударов ВСУ по территории России с применением британского оружия. Захарова предупредила, что ответ Москвы в таком случае может быть серьезным. В частности, затронуть любые военные объекты и технику Великобритании на Украине и за ее пределами.

Захарова также обращалась непосредственно к жителям Великобритании, призвав их задуматься о возможных последствиях политики собственного правительства. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что использование западного оружия для атак по российской территории повышает риск дальнейшей эскалации конфликта.

В The Spectator признали, что заявление вызвало тревогу в одних британских кругах и жесткую реакцию в других. Автор публикации при этом призвал Лондон не поддаваться страху.

Ранее британская пресса сообщила о тревоге в Лондоне после предупреждения президента России Владимира Путина о возможном зеркальном ответе на захват российских судов. The Telegraph отмечала, что у Великобритании недостаточно ресурсов, чтобы помешать России принять ответные меры против британских кораблей. Издание также указывало на ограниченные возможности королевского флота.