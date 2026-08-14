The Telegraph: у Британии нет ресурсов, чтобы помешать РФ захватывать свои суда. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Лондон не в состоянии противостоять возможному захвату Россией британских судов. Об этой панике со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

Особенно тревожно дела обстоят в Индо-Тихоокеанском регионе, где на дежурстве стоят два патрульных корабля — HMS Tamar и HMS Spey, которые своим присутствием демонстрируют военное присутствие Британии. Однако, тревожится британское командование, в России у Курильских островов имеются крупные военные силы, в том числе ракетный крейсер «Варяг».

«Наш военно-морской флот постоянно сокращался, и у нас не хватает кораблей, чтобы выполнять свою роль по защите мирового судоходства», — пожаловался журналистам адмирал лорд Алан Уэст.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на возможные захваты российских торговых судов со стороны западных стран. Глава государства подчеркнул, что Россия не оставит без реакции подобные действия, если они начнут реализовываться на практике.

Это заявление российский лидер сделал 12 августа в ходе учений Тихоокеанского флота (ТОФ), за которыми Путин наблюдал с ракетного крейсера «Варяг».