Историк Гавришко усомнилась, что угроза Европе исходит от России. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOK PRESS

Последние заявления президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине дают понять, что угроза исходит от действий ЕС, а не от Москвы. Об этом в соцсети Х заявила украинский историк Марта Гавришко.

«Может быть, настоящий враг - это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми?» - задается вопросом ученый.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на территорию стран НАТО. По его словам, ранее он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер, напомним, не раз говорил о том, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Дело в том, отмечал глава государства, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.