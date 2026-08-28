Военкор Поддубный назвал волонтерское движение «Единой России» настоящей миссией

Евгений Поддубный Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Волонтерское движение «Единой России» - это настоящая миссия, объединяющая всегда готовых прийти на помощь людей, отметил военкор Евгений Поддубный. На встрече руководства партии с активистами добровольческого движения Герой России подчеркнул: чем больше людей будут ставить общественные интересы выше личных, тем лучше будет жить страна.

Член Генсовета партии, замгендиректора ВГТРК принял участие во встрече руководства «Единой России» с активистами добровольческих движений. На ней обсуждалась работа волонтерских штабов, в том числе лагерей «Дагестанский рубеж», «Курский рубеж» и «Белгородский рубеж».

«Очень правильно, что «Единая Россия» этим занимается, потому что партия не просто должна быть рядом с людьми, она - и есть люди. Роль волонтеров невозможно переоценить. Это явление выходит далеко за рамки простого знакомства или взаимовыручки. Это одна из тех главных особенностей, которая делает нас единой страной. Рубеж - это и граница, и предел, и переломный момент. Правильно, что ваши миссии именуются рубежами - это самое точное слово», - отметил Евгений Поддубный.

Герой России считает, что волонтерское движение нужно расширять, особенно сейчас, когда людям в новых и приграничных регионах постоянно нужна помощь.

«Страна продолжает тяжелейшие боевые действия, противник использует террористические методы ведения борьбы, поэтому нужна помощь в приграничных районах, в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области. А значит - надо работать», - подчеркнул Евгений Поддубный.

Военный корреспондент назвал добровольцев настоящим примером для других людей. Своим неравнодушием волонтеры показывают, где человек может применить свои силы, таланты и свободное время.

«Спасибо за то, что своими действиями опровергаете тезис о том, что человек остается один на один с бедой. Не мне вам рассказывать, как вас ждут в Курском и в Белгородском приграничье, какую огромную помощь вы оказали людям в Дагестане, на Черноморском побережье», - отметил Поддубный.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев рассказал, что волонтеры партии сегодня работают по самым разным направлениям. Одним из главных вызовов остается специальная военная операция, однако активисты партии оперативно реагируют и на другие чрезвычайные ситуации, в том числе природные катастрофы. В приграничных регионах добровольцы помогают восстанавливать разрушенные дома, занимаются поставками гуманитарной помощи и эвакуацией людей. Владимир Якушев также отметил самоотверженную работу волонтеров по очистке Черноморского побережья и спасении пострадавших от наводнения жителей Дагестана.

«Результат - это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Напомним, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», который был представлен в конце июня.