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НовостиОбщество28 августа 2026 8:36

Пользователи iPhone пока не смогут использовать цифровой рубль: что стало причиной

«Ведомости»: пользователи iPhone пока не смогут использовать цифровой рубль
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пользователи iPhone пока не смогут использовать цифровой рубль: что стало причиной

Пользователи iPhone пока не смогут использовать цифровой рубль: что стало причиной

Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Пользователи смартфонов Apple не смогут проводить операции с цифровым рублем, который будет доступен с 1 сентября 2026 года. Как сообщают «Ведомости», корпорация отклоняет обновления из-за прямых отсылок к российской государственной финансовой системе.

Главной преградой стали жесткие санкционные фильтры Apple. Дополнительную сложность создают требования Центробанка. Все программные модули для работы с цифровым рублем обязаны проходить строгую сертификацию по защитным классам.

Сообщается, что сейчас финансовые организации и разработчики ведут поиск технологического компромисса. Им необходимо создать решение, которое удовлетворит регулятора и при этом беспрепятственно пройдет модерацию американской платформы. Пока владельцам iOS-устройств недоступен новый финансовый инструмент.

Напомним, с 1 сентября крупные торговые сети с выручкой более 120 млн рублей начнут принимать оплату в цифровых рублях. Постепенно эта обязанность распространится на более мелких продавцов. Операции на платформе будут бесплатными для россиян.