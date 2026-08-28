Тела жертв паводка в Непале унесло на 200 км вглубь Индии Фото: REUTERS.

Трагические последствия масштабного паводка в приграничной зоне между Китаем и Непалом отмечены на территории Индии. Как сообщает газета The Times of India, бурлящие потоки реки Гандак унесли тела погибших на расстояние около 200 километров вниз по течению.

По данным индийской пограничной службы, жертвы стихии начали появляться в северных регионах страны. Представитель ведомства Арун Пандей сообщил об обнаружении погибших в округе Махараджгандж индийского штата Уттар-Прадеш.

«На территории Индии пока обнаружены три тела, предположительно, унесенные течением реки Гандак из Непала», — приводит слова Пандея издание The Times of India.

Поисково-спасательные службы продолжают мониторинг русла реки на фоне сохраняющейся угрозы новых паводков и возможных размывов прибрежных территорий.

Напомним, в Непале сообщили о прорыве плотины в Тибете, была объявлена срочная эвакуация. Согласно последним данным, жертвами наводнений в гималайских районах стали по меньшей мере 469 человек, более 1300 человек числятся пропавшими без вести.