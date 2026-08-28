Сын Харальда V Хокон стал королем Норвегии: когда новый монарх примет присягу

Королем Норвегии автоматически стал сын умершего Харальда V Хокон. Фото: Nieboer/GLOBAL LOOK PRESS

Сын недавно скончавшегося короля Норвегии Харальда V Хокон автоматически стал новым монархом страны. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

«В королевстве Норвегия всегда правит монарх. После смерти короля его наследник автоматически занимает престол», - подметили журналисты.

Отмечается, что в ближайшее время норвежский кабмин соберется на внеочередное заседание, на котором Хокон официально сообщит о смерти монарха и о том, что он вступил на престол. Также новый король сообщил министрам какое королевское имя и девиз он возьмет.

Новый король примет присягу позже в Стортинге (парламенте). Как уточняет NRK, вероятно, это произойдет через несколько дней после смерти Харальда.

При этом дочь Хокона, Ингрид с воцарением отца стала новой кронпринцессой.

Ранее сообщалось, что в Осло на 90-м году жизни умер Харальд V, король Норвегии. 17 августа 89-летний Харальд V был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Первоначально планировалось, что он пробудет в больнице две недели. Позднее состояние короля резко ухудшилось.