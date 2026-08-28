Умер король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умер Харальд V, король Норвегии, сообщила 28 августа пресс-служба королевского дома. Монарх скончался в госпитале в Осло на 90-м году жизни.

17 августа 89-летний Харальд V был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Первоначально планировалось, что он пробудет в больнице две недели. Позднее состояние короля резко ухудшилось. 22 августа у монарха диагностировали бактериальную инфекцию в крови, и ему назначили курс антибиотиков. Накануне, 27 августа, королевский дом сообщил, что состояние короля Харальда оценивается как «очень тяжелое».

Харальд V был старейшим действующим монархом Европы. Он занимал престол с 1991 года. После смерти Харальда V трон наследует его 53-летний сын Хокон.

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