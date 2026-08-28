В Европе собираются пересмотреть идею запрета соцсетей детям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Европейская комиссия пересмотрит законопроект, жестко регулирующий доступ несовершеннолетних к социальным сетям. По информации издания Politico, изменения связаны с рисками судебных исков и разногласиями между национальными правительствами стран ЕС.

Новая инициатива предполагает внедрение принципа гибкости. Дети смогут официально пользоваться платформами, если получат на это прямое разрешение от родителей. По мнению европейских чиновников, такой подход позволит избежать прямого нарушения основных прав и свобод граждан.

Сейчас в странах ЕС отсутствует единая возрастная планка для использования соцсетей. Во Франции действуют ограничения для подростков до 15 лет, в Германии — до 13 лет, в Австрии — до 14 лет, а в Испании планка поднята до 16 лет. Компромиссное решение ЕК должно сгладить такие национальные противоречия.

Тем временем исследование показало, что запрет на соцсети детям до 16 лет оказался бесполезен. Наиболее распространенным способом обхода ограничений для стало использование чужой учетной записи или новой записи с фейковым возрастом.