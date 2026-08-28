Сербия организует похороны Ратко Младича с государственными почестями Фото: REUTERS.

Власти Сербии намерены провести церемонию прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем с соблюдением всех государственных протоколов. При этом окончательное решение о том, где именно будет захоронен генерал, остается за его родственниками. Такую информацию предоставил министр юстиции республики Ненад Вуйич в эфире телеканала АТВ.

Глава сербского Минюста пояснил, что статус покойного обязывает соблюдать определенные официальные ритуалы, и все, что полагается в таком случае, будет исполнено неукоснительно. Однако министр особо подчеркнул, что государство не берет на себя ответственность за выбор места для могилы — этот вопрос отдан семье.

Накануне появилась информация о кончине Ратко Младича в возрасте 83 лет. По данным зарубежных агентств, бывший военачальник скончался в центре содержания под стражей ООН в Гааге.

Известно, что последние годы жизни Младич провел в международной тюрьме, где отбывал наказание в виде пожизненного заключения, назначенное ему трибуналом. Детали и обстоятельства его смерти на данный момент не разглашаются.