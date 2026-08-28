KFC представила куриный сэндвич со вкусом Oreo. Фото: KFC

Сеть ресторанов быстрого питания KFC совместно с брендом Oreo выпустила в Китае необычный куриный сэндвич — с булочками со вкусом шоколадного печенья. Об этом сообщает издание Delish. Новинка доступна в ресторанах KFC в Китае с 28 августа.

Бургер под названием Oreo Original Recipe Chicken Burger состоит из куриной ножки в панировке, листа салата и картофельного пюре, посыпанного крошкой Oreo. Вместо обычной булочки используются две чёрные шоколадные булочки с изображением печенья.

В китайских соцсетях, в том числе на платформе RedNote, первые отзывы о солёно-сладком бургере — положительные. Однако пользователи из других стран отнеслись к новинке скептически.

«Учёные KFC были так озабочены тем, смогут ли они это сделать, что не остановились и не подумали, стоит ли», — написал один из пользователей Reddit. Другой добавил: «Это звучит просто ужасно».

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