Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина ко Дню знаний

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что завтра, 29 августа, у Владимира Путина запланировано мероприятие, приуроченное к 1 сентября. Детали события не уточняются.

Ранее представитель Кремля также анонсировал встречу президента Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в субботу. Накануне президент Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также актуальные темы региональной и международной повестки.