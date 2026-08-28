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НовостиПолитика28 августа 2026 9:10

Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина ко Дню знаний

Песков: у Путина будет мероприятие к 1 сентября
Мария СПИРИДОНОВА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что завтра, 29 августа, у Владимира Путина запланировано мероприятие, приуроченное к 1 сентября. Детали события не уточняются.

Ранее представитель Кремля также анонсировал встречу президента Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в субботу. Накануне президент Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят вопросы обеспечения безопасности, а также актуальные темы региональной и международной повестки.