В Кремле ответили на вопрос о судьбе мирных переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время находятся на паузе. Об этом сегодня, 28 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля связал остановку переговорного процесса с позицией киевского режима. По его словам, украинская сторона не демонстрирует желания решать конфликт мирным путем.

В этих условиях Россия продолжает специальную военную операцию. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию при наличии соответствующей заинтересованности со стороны Киева.

Накануне Песков заявил, что Россия остается открытой к продолжению переговоров с Украиной. При этом конкретных планов и сроков проведения нового раунда на тот момент не было. Москва также продолжала рабочие контакты с США по украинскому урегулированию.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский высказался о перспективах возобновления переговоров. Отвечая на вопрос о возможности нового раунда, он отметил, что это покажет время. В 2026 году переговорные встречи уже проходили в Абу-Даби и Женеве с участием делегаций России, США и Украины.