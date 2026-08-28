Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИД, объяснил, почему Россия продолжает верить обещаниям Запада, несмотря на многолетнюю историю обманов. Отвечая на вопрос журналиста, министр сослался на национальный характер и набожность русского народа, напомнив о народных поговорках и пословицах о терпении.

«Все-таки мы – набожная нация. У нашего многонационального народа много пословиц о великом терпении наших людей: «Господь терпел и нам велел», «семь раз отмерь, один раз отрежь», «обещанного три года ждут», — сказал Лавров.

По словам главы МИД, за этим стоит не наивность, а надежда на то, что человек не может быть до конца подлецом. При этом глава МИД подчеркнул, что обман остается основой западной дипломатии.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится к конфликтам, а Запад, напротив, постоянно отвергает все попытки российской стороны к конструктивному диалогу, используя ложь для достижения своих целей. Ранее президент РФ Владимир Путин прямо назвал заявления Запада о «российской угрозе» и неизбежности «большой войны» ложью.