В России запустили серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начался серийный выпуск новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант». Эта система создана для подавления спутниковой сети Starlink, которую активно используют вооруженные силы Украины. Информацию о старте производства подтвердили ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что система доказала свою высокую эффективность в реальных боевых условиях. После успешных испытаний было принято решение начать ее массовое тиражирование. По словам собеседника агентства, теперь количество перешло в качество.

Представитель оборонной отрасли отметил, что российским военным удалось практически полностью закрыть небо от воздействия Starlink на всех необходимых направлениях. Это нанесло серьезный урон возможностям противника. Источник подчеркнул, что использование системы сделало действия ВСУ заметно менее эффективными.

Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что российские средства РЭБ успешно выводят из строя спутниковую сеть Starlink. Боевики киевского режима регулярно жалуются на проблемы со связью.