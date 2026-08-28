Минобороны: ВС России освободили семь населённых пунктов за неделю Фото: REUTERS.

Минобороны России подвело итоги недели: российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом говорится в еженедельной сводке ведомства.

«На прошедшей неделе решительными действиями подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Перше Травня и Писаревка Сумской области. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Анновка и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации ведомства.

В министерстве уточнили, что поселок Шевченковское перешел под контроль бойцов группировки «Восток». Освобождение стало возможным благодаря решительным и слаженным действиям подразделений. Также они освободили Долинку и Неженку.

Помимо успехов на Запорожском направлении, ведомство сообщило и о потерях противника. По свежим данным, украинские формирования лишились за сутки около 1450 военнослужащих. Учитывались потери в зоне ответственности всех российских группировок войск.