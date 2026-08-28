Силы ПВО за неделю сбили 14 ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч БПЛА ВСУ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за неделю сбили 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5 989 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны РФ.

Силы ПВО также перехватил 80 управляемых авиационных бомб и 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели Вооруженные силы (ВС) РФ освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). В ходе активных наступательных действий был установлен контроль над населенными пунктами Перше Травня и Писаревка в Сумской области. Также освобождены Анновка и Кучеров Яр в ДНР, поселок Шевченковское, Долинка и Неженка.