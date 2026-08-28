В мире стремительно дорожает сахар: таких цен не было больше года. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Мировые цены на сахар выросли почти на 2% и достигли максимального уровня с апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

По состоянию на 10:49 мск стоимость ближайшего октябрьского фьючерса на сахар прибавляла 1,76% по сравнению с предыдущим закрытием. Цена поднялась до 18,54 цента за фунт.

На таком уровне сахар в последний раз торговался 8 апреля 2025 года. При этом заметное подорожание продолжается на протяжении всего августа.

С начала месяца биржевая стоимость сахара увеличилась уже на 26,5%. Таким образом, за несколько недель котировки прибавили более четверти от прежней цены.

Еще 18 августа мировые цены на сахар достигли максимума с мая 2025 года. Тогда октябрьские фьючерсы поднимались до 17,58 цента за фунт, а рост с начала месяца составлял около 19%. Таким образом, менее чем за две недели сахар успел обновить очередной многомесячный максимум.