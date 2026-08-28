Песков: Путин уже начал готовиться к ВЭФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин уже начал подготовку к Восточному экономическому форуму. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам.

«Идет подготовка к Восточному экономическому форуму», — указал пресс-секретарь главы государства.

При этом выступление российского лидера на этом мероприятии, по словам советника президента Антона Кобякова, всегда вызывает колоссальный интерес во всем мире.

Кобяков отметил, что пленарная сессия с участием Путина и других лидеров является ключевым фактором успеха форума. Он добавил, что слова президента России становятся главными новостями в зарубежных СМИ. Кроме того, на форуме планируется подписание огромного количества соглашений.