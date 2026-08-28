Требования Дерипаски к Певчих* и Google о защите чести частично удовлетворены. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Зеленоградский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Олега Дерипаски к Марии Певчих* и Google LLC о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Суд признал не соответствующими действительности сведения, распространённые Певчих* в интернете в отношении бизнесмена. Ответчиков обязали удалить видеозапись, а Певчих* — опубликовать опровержение на главной странице сайта издания «Коммерсантъ» и на YouTube-канале.

С ответчиков в пользу Дерипаски взыскана неустойка в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. В остальной части исковых требований было отказано.

Ранее KP.RU писал, что Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск агрохолдинга «Мираторг» к блогеру Станиславу Васильеву, который в марте 2026 года в видео связал уничтожение коров в Новосибирской области с интересами компании. Суд признал сведения ложными и порочащими деловую репутацию, обязав блогера удалить спорный фрагмент и опубликовать опровержение.

* признана в РФ иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов