Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 9:47

Требования Дерипаски к Певчих* и Google о защите чести частично удовлетворены

Неустойка за каждый день неисполнения решения суда составит 5 тысяч рублей в пользу Дерипаски
Анна АДАМАЙТЕС
Требования Дерипаски к Певчих* и Google о защите чести частично удовлетворены. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Требования Дерипаски к Певчих* и Google о защите чести частично удовлетворены. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Зеленоградский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Олега Дерипаски к Марии Певчих* и Google LLC о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Суд признал не соответствующими действительности сведения, распространённые Певчих* в интернете в отношении бизнесмена. Ответчиков обязали удалить видеозапись, а Певчих* — опубликовать опровержение на главной странице сайта издания «Коммерсантъ» и на YouTube-канале.

С ответчиков в пользу Дерипаски взыскана неустойка в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. В остальной части исковых требований было отказано.

Ранее KP.RU писал, что Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск агрохолдинга «Мираторг» к блогеру Станиславу Васильеву, который в марте 2026 года в видео связал уничтожение коров в Новосибирской области с интересами компании. Суд признал сведения ложными и порочащими деловую репутацию, обязав блогера удалить спорный фрагмент и опубликовать опровержение.

* признана в РФ иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов