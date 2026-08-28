ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов по Украине за неделю Фото: REUTERS.

За прошедшую неделю российские военные провели одну массированную и двенадцать групповых атак по объектам на территории Украины. В результате этих ударов серьезно пострадали заводы оборонного, металлургического и нефтеперерабатывающего секторов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились в период с 22 по 28 августа. Для этого использовалось высокоточное оружие и беспилотники большой дальности. Основной целью стали объекты, задействованные в обеспечении украинских вооруженных сил.

В частности, поражению подверглись логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, ракетные удары пришлись по военным аэродромам и предприятиям, занятым в производстве беспилотников и комплектующих к ним. В Минобороны также отметили, что были уничтожены склады с боеприпасами, горючим и различными материальными средствами.

Помимо промышленных объектов, под удар попали пункты временной дислокации украинских формирований. В число пораженных целей вошли также места размещения иностранных наемников.

Также за неделю российским войска удалось освободить семь населенных пунктов. Подразделениям удалось улучшить свои позиции сразу на нескольких направлениях.