Politico: США заставят страны НАТО бороться за размещение американских баз Фото: REUTERS.

Масштабная переоценка военного присутствия американских войск в Европе спровоцировала небывалое соперничество среди членов Североатлантического альянса. Согласно оценке европейского издания Politico, опубликованной по итогам визита в Брюссель замглавы Пентагона Элбриджа Колби, европейские столицы фактически начали конкурс за право сохранить или получить у себя постоянные контингенты США.

«Сам процесс переоценки породил страх, что страны НАТО будут соперничать за военное присутствие США на своей территории», — отмечает издание.

Поводом для напряженности стал разосланный Пентагоном в августе подробный опросник. Союзники обязаны отчитаться по широкому кругу тем — от динамики оборонных расходов до уровня поддержки внешнеполитического курса Вашингтона. Один из европейских дипломатов охарактеризовал этот процесс как «пугающий опыт», напоминающий требование «принести присягу на верность сюзерену».

Главной целью американской ревизии является устранение любых юридических или политических ограничений на использование баз. Триггером к жестким шагам стал прецедент, когда некоторые участники альянса, включая Испанию, отказали США в задействовании их инфраструктуры для ударов по Ирану. Теперь Вашингтон требует безусловного права маневра силами на европейском континенте.

Накануне Bloomberg сообщил, что США ускоряют передачу Европе ответственности за оборону. Вашингтон требует от союзников по НАТО увеличить военные расходы и пересматривает свое присутствие на континенте. Страны Восточной Европы предложили частично оплатить размещение американских войск, чтобы избежать их сокращения.