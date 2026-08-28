Военкор Коц: Киев побил рекорд 2022 года по числу воздушных тревог за сутки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве 27 августа зафиксировали 15 воздушных тревог — это абсолютный рекорд с начала специальной военной операции, сообщает военкор KP.RU Александр Коц. Предыдущий максимум был установлен 1 марта 2022 года, когда сирены звучали 12 раз. Суммарно украинская столица провела под угрозой авиаудара более 15 часов.

Тревоги объявляли не только в Киеве, но и в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Винницкой областях. Фактически под ударом оказалась вся восточная и южная часть Украины.

Массированные удары наносились по военно-промышленным объектам, энергетике и портовой инфраструктуре. В Киеве уничтожен логистический центр «Сан-Парк», крупнейший узел хранения FPV-дронов и комплектующих к ним, а также сборочный цех БПЛА. Под Киевом разбомблен склад компании «Стеллар Джет» с готовыми ракетами «Фламинго». В портах Одессы и Черноморска уничтожены хранилища военного имущества. В Кременчуге поражён НПЗ, снабжавший ВСУ топливом. Параллельно ПВО РФ отразила налёт дронов над Воронежской и Ростовской областями.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Владимир Зеленский сам выдал цели для российских дронов «Герань», публично перечислив работающие объекты. По его словам, вместо доклада союзникам получилась ориентировка для операторов БПЛА.