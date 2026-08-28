Муж застал супругу с 15-летним сыном: медсестра отделалась двумя годами тюрьмы за совращение пасынка Фото: REUTERS.

В США бывшую медсестру приговорили к двум годам тюрьмы за сексуальное насилие над 15-летним пасынком. Об этом сообщает Daily Star.

Жительница Флориды Алексис фон Йейтс начала делать подростку откровенные намеки еще за несколько дней до случившегося. По материалам дела, женщина отпускала сексуальные шутки, а в ночь инцидента пожаловалась пасынку, что давно не занималась сексом. В какой-то момент она также заявила, что хотела бы, чтобы ему уже исполнилось 18 лет.

Все произошло летом 2024 года, когда подросток гостил у отца. После того как младшие дети легли спать, Йейтс осталась с пасынком в гостиной. Они играли в видеоигры и смотрели фильм, после чего ситуация переросла в интимную связь. Ее прервал вернувшийся с работы муж женщины, который застал супругу вместе со своим сыном на диване.

Однако и после этого Йейтс продолжила общение с подростком. На следующий день она созвонилась с ним, пожаловалась, что их застали, а затем «попросила оценить произошедший между ними интим». По словам подростка, он поставил ей семь баллов из десяти. Позднее юноша рассказал следователям, что после случившегося тяжело переживал произошедшее, почти не ел и много спал.

Первоначально Йейтс грозило значительно более суровое наказание. В итоге она пошла на сделку и признала вину по менее тяжкому обвинению. Суд назначил ей два года лишения свободы, после которых последуют два года домашнего контроля и еще десять лет надзора как за зарегистрированной сексуальной преступницей. Женщину также обязали отработать 200 часов общественных работ, а ее лицензию медсестры аннулировали.

Ранее в США 35-летнюю учительницу Эмбер Суэйн обвинили в сексуальном насилии над двумя приемными сыновьями. О произошедшем правоохранителям сообщил ее бывший муж. Следствие заявило, что преступления совершались в отношении подростков 17 и 18 лет.