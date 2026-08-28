Дмитриев назвал фанатичную русофобию Мерца величайшей угрозой для Германии Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что главной опасностью для Германии он считает фанатичную русофобию канцлер Фридриха Мерца. Об этом он написал в соцсети X.

«Фанатичная русофобия Мерца представляет собой величайшую угрозу энергетической, экономической и геополитической безопасности Германии. Голоса немцев становятся все громче на фоне энергетического и экономического самоубийства Мерца», — говорится в публикации.

Глава фонда добавил, что рейтинг одобрения нынешнего курса среди граждан крайне низок. По его данным, только 13% населения Германии поддерживают действия властей, что свидетельствует о глубоком недоверии к руководству страны.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказал, что жители Германии разочарованы ложью и провальными решениями официального Берлина. Он отметил, что немцы устали от обещаний, которые не выполняются, и видят выход из сложившейся ситуации в поддержке оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

Глава РФПИ пояснил, что избиратели считают именно эту партию прагматичной силой, способной прислушаться к проблемам народа. По его словам, на данный момент она остаётся для немецких граждан единственной реальной надеждой на перемены и стабилизацию обстановки в стране.