Российские таможенники пресекли контрабанду госнаград СССР в Германию Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Центральной почтовой и Челябинской таможен пресекли незаконную отправку советских наград в Германию. Ценные ордена и медали пытались скрыть в посылке под видом простых значков. Информацию об этом предоставила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

При досмотре отправления из Москвы сканер выявил семь наград, спрятанных между слоями картона и обернутых фольгой. Среди них были медали «За безупречную службу» разных степеней, а также ордена «Трудового Красного знамени» и «Знак почета». В таможне уточнили, что большинство из этих предметов признаны культурными ценностями.

Отправителем оказался житель Челябинска, а получателем значился коллекционер из города Брюль. В декларации мужчина намеренно занизил стоимость груза до одного доллара и указал, что пересылает значки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ведомство напомнило, что вывоз таких культурных ценностей за границу строго запрещен законом. Нарушителю грозит серьезное наказание — вплоть до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее под Смоленском таможенники задержали нелегальную партию сигарет на 80 миллионов рублей. Груз без документов пытался доставить контрафактную продукцию из Белоруссии.