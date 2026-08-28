Суд в Ярославле арестовал замглавы ТГК-2 Дураева по делу о превышении полномочий Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Ярославля принял решение об аресте первого заместителя генерального директора компании «ТГК-2» Марата Дураева. Высокопоставленного менеджера подозревают в шести случаях превышения служебных полномочий. Об этом сообщает ТАСС из зала судебного заседания.

Судья Елена Сергеева огласила вердикт, согласно которому фигурант будет находиться под стражей в течение одного месяца и девятнадцати суток. Мера пресечения избрана на время проведения следственных действий и судебного разбирательства.

Стоит отметить, что это не единственный громкий арест в России по аналогичной статье за последнее время. Ранее правоохранительные органы Республики Дагестан уже заключали под стражу бывшего градоначальника Кизляра Александра Шувалова. Представители региональных силовых структур сообщили, что экс-мэру инкриминируют превышение должностных полномочий.