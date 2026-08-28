В Приднестровье к выборам в Госдуму откроют 17 избирательных участков

На территории Приднестровья к выборам в Государственную думу России будут открыты 17 избирательных участков. Об этом на пресс-конференции сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
По его словам, выборы на территории Приднестровья проводятся регулярно, состоятся они и в этом году. Для этого работают соответствующие структуры, обеспечивается все необходимое.
«Мы проведем выборы, и на выборах Госдумы Российской Федерации на территории Приднестровья будут открыты 17 избирательных участков», — сказал Красносельский.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года в рамках единого дня голосования. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал выборы депутатов Госдумы важнейшим внутриполитическим событием в РФ, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину.