Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пройдет в изначально запланированные сроки. Информацию подтвердили источники РБК и организаторы из компании Say Agency.

Как отмечается, ранее возникшие трудности носили исключительно технический характер со стороны концертной площадки, однако все разногласия удалось успешно урегулировать.

Глава концертного агентства Анна Субчева отметила, что команда не отменяла и не переносила событие, последовательно двигаясь к намеченной цели. На данный момент договор находится на финальной стадии подписания, а билеты остаются действительными.

«Все же это была проблема не нас, как организаторов, а площадки. Ведь изначально площадка вместе с нами вышла в анонс и в продажу. У нас есть письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу от площадки», — заявила она.

Как писал сайт KP.RU, продажа билетов на концерт Канье Уэста продолжалась даже несмотря на то, что выступление рэпера было под вопросом.