Число жертв наводнения в Непале достигло 538 человек. Фото: Shankar Bhujel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 538 человек. Об этом в пятницу сообщило министерство внутренних дел страны. Еще 977 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа в высокогорном районе Расува, на границе с Тибетом. Потоки воды обрушились на населенные пункты Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи. Предположительно, причиной стихии стал обвал ледника в Гималаях.

По данным властей, в результате трагедии травмы получили 73 человека. По последним данным, 3 742 человека были спасены. В поисково-спасательных операциях задействованы почти 15 тысяч человек.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей Нарендру Парияра сообщило, что власти Непала приостановили спасательные работы в пострадавшем от наводнения районе Расува из-за угрозы выхода озера из берегов. По данным агентства, вертолетные операции были остановлены на 90 минут.