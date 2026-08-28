Безруков: основную сцену МХАТ им. Горького планируют открыть осенью 2028 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Основная сцена МХАТ им. Горького распахнет свои двери для зрителей ориентировочно осенью 2028 года. О планах масштабной реконструкции и сроках ее завершения в беседе с ТАСС сообщил художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

По словам режиссера, сейчас идет сложный этап согласования документации и подготовки к масштабному капремонту. Пока историческая сцена закрыта, театр задействует новое арт-пространство в фойе.

«Главное — не ошибиться», — подчеркнул он, добавив, что все процессы идут последовательно и строго по закону.

Открытие обновленной площадки приурочат к 130-летнему юбилею театра. Художественный руководитель уже поделился планами на премьеру: зрителей ждет «масштабная постановка», в которой он планирует принять личное участие как актер. Команда и режиссер проекта уже определены.

Как писал сайт KP.RU, Безруков также отметил, что МХАТ имени М. Горького не стремится следовать сиюминутным трендам и гнаться за модой. По его словам, для театра главная задача — диалог со зрителем.