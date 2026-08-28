Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Kai Taller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз не вступать в диалог с Россией, несмотря на участившиеся призывы к переговорам. В статье для журнала Economist он предупредил, что Европе "следует сопротивляться искушению" преждевременных переговоров.

По мнению польского дипломата, те, кто призывает к возобновлению политического диалога с Москвой, надеются на снижение напряженности. На самом деле, убежден Сикорский, в долгосрочной перспективе «верно обратное». Он призвал дождаться «ослабления стратегического положения России».

В последнее время на Западе действительно участились призывы к диалогу с Россией. По данным западных дипломатических источников, число европейских политиков, выступающих за возобновление контактов с Москвой, заметно растет. В Москве неоднократно подтверждали готовность к диалогу. При этом в Кремле подчеркивали, что участие европейских стран в переговорном процессе по Украине не является целесообразным.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Европа использует диалог с Москвой исключительно для того, чтобы дать Киеву передышку в боевых действиях.